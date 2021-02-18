碳纖維複合材料大廠拓凱實業因自行車、安全帽及電子元件接單、出貨，雙雙兩位數成長，元月合併營收攀升至7.88億元，創單月營收新高，年成長50.19％。2月接單熱度未減，比去年同期至少成長30％。為反映原物料成本上漲及新台幣匯率升值，拓凱2021年全產品報價都用新成本計算，也通知客戶調漲報價。

拓凱安全帽出貨雖受全球航運缺貨櫃而出現遞延現象，但第一季除航空零件接單及出貨受新冠肺炎疫情影響而下滑外，安全帽、高階自行車、e-Bike電動自行車、自行車輪圈及電子元件接單預估年成長三成以上，球拍年增幅一成以上。1、2月接單皆優於去年同期，今年第一季營運可望呈現淡季不淡的榮景，全年營收預估兩位數成長，今年合併營收及獲利可望優於去年。

法人預估，拓凱今年合併營收挑戰85億～90億元，締造史上新高，有機會賺一個資本額以上。今（18）日股價下跌1.0元而以147.5元開出，隨後買盤敲進而回升，最高曾達150.0元，目前呈現平盤上下震盪走勢。

(工商 )