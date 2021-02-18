「高雄市漁電共生專案辦公室」今年2月2日掛牌之後，核准首件屋頂型漁電共生申請案，由永安區內的魚塭拔得頭籌，申請面積約3萬8千平方公尺，預計發電量約5,800KW，建置期程約半年，預計今年8月完成。

高雄海洋局18日表示，永安魚塭的申請案，該局會同水利局、環保局、地政局、工務局、以及經發局等單位協助審查，已於17日核准農業用地作農業設施（室內養殖場）的容許使用。

海洋局指出，後續將依建築相關法令規定申請使用執照，並俟具有養殖或營運事實，再提出申請設置屋頂型綠能設施，高市府查核審認確有養殖經營事實、養殖設施與附屬綠能的相容性等要件後，再核發農業設施附屬設置綠能設施容許使用同意，並由業者進行電業籌設許可。

高雄副市長林欽榮表示，經濟部2020年12月3日公告「漁電共生先行區」，包含台南市、嘉義縣、高雄市、屏東縣、雲林縣、和彰化縣等縣市，高雄市先行區包含彌陀區、湖內區、路竹區、岡山區、永安區、茄萣區和阿蓮區等7處養殖主要行政區。

他說，高雄市漁電共生專案辦公室已正式運營，將全力推動漁電共生業務，並為養殖產業導入新契機，目前，高市府已著手規畫後續七個養殖行政轄區的說明會，及建置漁電共生網頁，提供地主、養殖戶及光電業者公開透明的資訊，落實「漁業為本，綠能加值」的政策核心。

(工商 )