人民幣兌美元中間價18日報6.4536元，貶值145點，上一交易日中間價為6.4391元，上一交易日官方收盤價為6.438元，上一交易日夜盤收報6.4576元。

香港信報報導，中國人民銀行18日公布，春節後現金逐步回籠，18日開展人民幣（下同）2,000億元中期借貸便利（MLF）操作和200億元逆回購（附賣回）操作，維護銀行體系流動性合理充裕。

該MLF操作規模僅完全對沖2月MLF到期量。考量逆回購和MLF操作在內，18日全口徑淨回籠2,600億元。

該一年期MLF利率連續第10個月持平於2.95％。7天逆回購利率也繼續持穩於2.2％。

路透統計，因春節假期，包括20日調整為工作日在內，15日當周共有3個工作日，公開市場有3,800億元逆回購到期，其中18日到期2,800億元。此外，2月僅有一筆MLF到期，規模為2,000億元，到期日為17日，因春節長假順延至18日到期。

(工商 )