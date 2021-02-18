台新金若要釋股彰銀，價碼至少得多少？對此台新金出招提出特別股架構來釋股彰銀，並以此亮出底牌，由於台新金所提出的特別股架構，以七年為期，七年之後將以1比1的換股比例，將台新金股權轉為彰銀股權，倘若以17日的收盤價換算，台新金透過特別股來釋股彰銀的價格，等於喊到每股22.44元，比起目前彰銀市價，多出超過5元。

金管會給予台新金補件保德信併購的期限將至，不過據知情人士指出，台新金最後一次與官方交涉時，提出了以七年為期、並以1比1作為台新金、彰銀換股比例的特別股釋股方式由於未能與官方喬攏，台新金方面在整個特別股結構的設計，已經等同使買方以遠超乎彰銀市價的價格來承接彰銀的股權，因此雙方談判目前仍陷入僵局，使得彰銀釋股問題恐怕無法在金管會所給的期限之內拍定，並連帶使台新金併保德信的「破局」機率升高。

據悉，由於彰銀談判官民觸礁事涉保德信何時重啟招親，因此已引起金融圈高度矚目，由於台新金出價保德信之後得標，已在市場上畫出一道保德信的最新行情價，因此保德信再重啟招標順利賣出的可能性更大，據悉不少金融業者已在密切觀望，伺機出手。

台新金原本設計的是可轉債的架構，不過由於可轉債無法計入資本，無助於解決併購保德信的資本適足問題，因此使台新金改朝「特別股」方式規劃，該架構有四大重點，包括：1、7年為期；2、7年期滿，用1比1的比例讓特別股的持有者，進行台新金、彰銀的換股；3、7年期間，該特別股所涉及彰銀所配發的股息全數由台新金持有；4、台新金在特別股到期前的7年內，每年配發1％的股息給特別股的持有者。

對此知情的市場人士分析，彰銀17日收盤價為17.05元、台新金則為12.9元，倘若真的要用市價來解決換股比例的問題，那麼合理的換股比例應是1股彰銀換1.32股的台新金，但一個多月前台新金所提出的這套特別股的換股架構，提出1比1的換股比例：「等於是要接手者，用每股22.44元的價格來接手彰銀的股權！」

這不僅比起市價多出了超過5元，而且每年彰銀所配發的股息大約有4％以上的水準，但全數由台新金承接，台新金只拿出其中的1％給特別股的持有人，市場人士指出，一般都會由特別股或可轉債的購買者來持有全部的股息，例如兆豐金當年發可轉債釋股台企銀就是如此，台新金的作法因此很不一樣。

除此之外，公股陣營方面希望至少台新金能先釋股彰銀一半以上，至少先讓財政部成為彰銀的最大股東，其他股份再慢慢釋出，但此一建議亦未獲台新金同意，而台新金所設計的特別股架構，7年的時間拖得過久，也不符公股陣營的期待。

由於一般特別股或是可轉債、交換債的存續期間，多年以3年、5年為期，此次台新金所設計的架構長達7年之久，也和多數發行者的作法不同，因此市場也傳出，台新金可能希望再度「以時間換取空間」以拖待變，仍不願就此放棄彰銀。

據市場人士指出，被接觸到的壽險公司或法人均無意願來投資該特別股之後，台新金向政府部門表態希望能找台酒、勞退基金、郵政儲金等政府機構法人來承接，但由於期間拖太長，利息亦低於市場行情，因此不論是官民體系都找不到接手者，雙方的談判也隨之陷入僵局，而金管會所給的期限又迫在眉睫，使台新金併保德信無法通關的機率越來越高。

(工商 )