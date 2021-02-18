車業龍頭和泰汽車（2207）18日發布汽車市場展望與和泰集團營運重點。和泰車表示，因汽車汰舊換新補助政策有望延續，可望持續活絡車市，然而全球疫情及車用晶片供貨的不確定性影響，和泰車預估2021年台灣新車銷售總量為44萬輛，較去年下滑約3.7％。

儘管預期市場將下滑，但今年和泰車旗下品牌將推出多款新車，逆勢調高今年新車銷售目標。和泰車表示，其代理的豐田（TOYOTA）品牌將上市進口豪華旗艦車款CAMRY及SIENNA、GR商品GR YARIS及GR 86，與國產小型商用車TOWNACE等新車；豪華進口車品牌凌志（LEXUS）將發表旗艦房車LS及旗艦GT跑車LC Limited Edition；商用車品牌日野（HINO）推出全新的200系3.49噸小商車、符合六期法規500系及700系大型車。

在銷售目標方面，和泰車2021年設定的小型車販賣目標設定為15.4萬輛，為在台銷售史上最高紀錄，其中豐田品牌13.3萬輛，凌志2.1萬輛，市占率將上看35％，另商用車販售目標為9,350輛，挑戰販賣歷史新高。

此外，和泰集團旗下的關係企業今年將設下挑戰性營運目標，其中和潤企業（6592）將鞏固醫療設備分期領先地位及擴大重車滲透率，並布局綠能產業貫徹ESG策略；和泰產險將立足百億，提高人均產能並提供創新多元的客戶服務；和運租車將推出多元衍生性車隊服務，並整合中古車營運平台；和雲行動服務（iRent）將升級APP並強化會員經營及提供整合移動服務；車美仕將持續提供更多樣化的商品解決方案，發展車聯網服務及擴展海外市場；和泰聯網及和泰移動推出的yoxi乘車派遣服務，將拓展至桃園、高雄及台中，並推出多元計程車派遣與專車服務。

和泰集團宣示，將從顧客的需求出發，持續精進並發揮創意，提供更優質的移動服務，以宏觀視野，布局未來。

回顧2020年，台灣新車總銷45.7萬輛、年增約4％，和泰車代理的品牌皆創下亮眼的銷售成績，豐田、凌志兩品牌全年新車總銷為14.6萬輛，創下銷售歷史次高佳績，蟬聯19年台灣車市銷售冠軍，其中豐田RAV4、ALTIS分別成為全市場銷售冠軍車種及稱霸房車市場，於去年10月上市的COROLLA CROSS也取得乘用車銷售前十名成績；凌志新車銷售2.67萬輛再創歷史新高，其中NX、UX、RX、ES紛紛占進豪華車銷售前十名榜，而日野大型商用車的銷售3,877輛也達成市場11年連霸。

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