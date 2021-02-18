義隆(2458)去年因新冠肺炎疫情帶動居家辦公、遠距教學等浪潮，推升營運登上高峰，全年每股大賺11.14元，符合先前市場看好得可賺進逾一個股本，展望今年，除NB市場總量預期持續成長外，晶圓供給緊張所潛在的產品漲價空間，也均有利於義隆今年獲利表現，有機會更勝去年，義隆今股價強勢走揚，開高震盪，一度大漲逾3%，股價最高達174.5元。

義隆2020年全年營收150.99億元，年增加59.15%，全年歸屬母公司淨利為32.45億元，年增加30%，每股獲利為11.14元，創下歷史新高。

義隆2020年因全球遭到疫情衝擊，使得居家辦公、遠距教學需求大增，帶動筆記型電腦市場大好，義隆營運表現衝上歷史高峰，展望2021年，目前看到疫情短時間內無法消除，故此一遠距商機至少會持續到上半年，故義隆現階段庫存水位依舊偏低，今年營運依舊可以樂觀看待。

不僅如此，因為上游晶圓、封測等供給緊張，該狀況短期難解，義隆後續也有機會透過定價調整，拉高產品ASP，進而提升獲利，有鑑於上述因素，義隆今年營運表現有機會更勝去年，先前就有外資看好義隆今年在PC需求持續強勁，今年全球NB銷量將進一步增長約20%、至約2.3億部(包括iOS)，故看好義隆目標價上看200元。

另外，義隆董事會決議擬每股配發9元現金股息，以昨(18)天收盤價計算，現金殖利率約5.4%。

義隆將在下周二舉辦法人說明會，將由董事長葉儀(日告)主持，屆時將對2021年營運、產品布局以及新品進度做出更明確說明。

(時報資訊)