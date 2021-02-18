東協紙尿褲品牌大廠泰昇-KY(8480)2020年受疫情干擾影響，全年度營收微幅衰退，還好，原物料成本維持低檔水準，有利全年毛利率提升至36~37%水準，獲利可望創歷史新高，有機會賺進一個股本。若以泰昇歷年股利政策來觀察，皆以現金股利為主，股利發放率維持在6成以上，法人認為，2020年股利政策也將配發現金股利，有機會落在6~7元附近。

泰昇主要產能在越南胡志明市與柬埔寨。在產能方面，嬰兒紙尿褲越南有3條產線，年產能1.9億片;嬰兒拉拉褲越南廠三條產線，年產能3億片、柬埔寨有1條產線，年產能1億片；成人紙尿褲越南廠有2條產線，年產能0.8億片；衛生棉越南廠有1條產線，年產能0.6億片、濕紙巾越南廠有兩條產線年產能200萬包。

泰昇營收主要分成五大類，分別為嬰兒紙尿褲、嬰兒拉拉褲、成人復健褲、女性衛生棉與其他(紙巾)。2021年，在紙尿褲將逐漸被拉拉褲取代因素，嬰兒紙尿褲營收將略減，但嬰兒拉拉褲方面，泰昇積極在越南將提升電商通路銷售比重，加上柬埔寨衝擊已趨緩，又拓展緬甸等外銷市場，嬰兒拉拉褲2021年營收成長可望突破1成。

另外，泰昇在成人復健褲、女性衛生棉與其他業務方面，2021年都將維持成長的局面。展望2021年首季，進入傳統旺季，法人預估，泰昇單季營收將維持年增、季增的局面，不過獲利將呈現微減的局面。

展望2021年全年度營運，受惠主力產品嬰兒拉拉褲在電商銷售比重提升帶動下，可望帶動泰昇整體獲利持續成長。法人預估，泰昇2021年營收及稅後盈餘年增率都將在8%以上，可望再繼續賺進一個股本。

(時報資訊)