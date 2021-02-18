26歲的許立群(右)在101擔任人資工作，工作與繪畫完全無關，他說繪畫單純是自己的興趣。(民眾提供／吳建輝彰化傳真)

彰化縣田中鎮碧峰里狀元第社區，最近迎來守護社區的大明星，北漂青年許立群，在社區牆壁上畫上最近最夯的【鬼滅之刃】，田中鎮長洪麗娜(中)也慕名而來，開心的在作品前拍照留念。(民眾提供／吳建輝彰化傳真)

彰化縣田中鎮碧峰里狀元第社區，最近迎來守護社區的大明星，北漂青年許立群，在社區牆壁上畫上最近最夯的【鬼滅之刃】，包括炎柱以及漪窩座，讓整個社區彷彿受到鬼殺隊的保護，添增不少特色，田中鎮長洪麗娜也慕名而來，開心的在作品前拍照留念。

碧峰里長蕭文忠受訪表示，這片牆過去只是單純的紅色鐵皮，也是許立群自家所有，他在台北工作，每年返鄉都想幫忙家鄉增添亮點，今年回來找他溝通，由他購買漆料，許立群利用年假時間趕工，為了確保完整度，許立群還請假一天，完成作品才安心北上工作。

26歲的許立群在101擔任人資工作，工作與繪畫完全無關，他說繪畫單純是自己的興趣，過去當兵有在軍中彩繪牆壁的經驗，才有辦法完成大面積的作品，利用4天從早到晚，家裡的人也有幫忙，剛好躲過外出人車壅擠，能夠陪伴家人，又能為社區做點什麼，算是相當美好的過年假期。

許立群說，他長期在北部工作，常常好幾個月才能返回田中老家一趟，會畫鬼殺隊是希望吸引年輕人共鳴，再者也有保護社區里民的寓意在，在畫的當下，有許多里民跑出來看，還有婆婆問是不是「鍾馗」，這就是農村社區可愛的地方，相當樸實、溫暖，未來會繼續彩繪更多作品，妝點社區。

(中時 )