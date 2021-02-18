KD and Kyrie were HYPED after that Beard go-ahead three 👏 pic.twitter.com/QkqW0UUW8R — Bleacher Report (@BleacherReport) February 17, 2021

看來籃網明星後衛厄文這次又出新的怪招了！先前曾在客場比賽之前，刻意燃燒鼠尾草祈福的厄文，最近開始每次進場之前，都會拄著拐杖進場，問題是他最近雖然因傷缺陣，受傷的部位卻是背部，而不是雙腳，所拿的枴杖也不是醫療用的。

厄文手上所拿的拐杖，就像是荒郊野外撿來的一根木條罷了，根據美國研究原住民(印地安人)專家表示，這應該叫做「祈禱仗」，是美國原住民用來當作跟靈界獻祭與祈求的工具，在美國西南部的一些原住民部落都會拿著這種木條祈禱。

或許厄文這樣也沒什麼大不了，畢竟他的母親擁有立岩蘇族的原住民血統，最近他也開始認祖歸宗，頻頻做出相當怪異的動作或發布沒人看得懂的圖像，只能說他太過特異獨行，無論他做了什麼，都會被外界放大檢視，反正他也不在乎。

在NBA當中，過往也很喜歡利用原住民儀式幫助球員心理建設的人，是曾領軍公牛與湖人王朝的傳奇教練「禪師」菲爾傑克生，只是菲爾傑克生並無原住民血統，厄文則是真正擁有美國原住民血統，只是他不斷搞出這些怪招，真的可以幫到他和籃網嗎？

(中時 )