【現場直播】杜鵑颱風最快今生成！氣象局最新說明。（中時新聞網）

受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地早晚天氣寒冷，氣象局今（18日）9時54分針對16縣市發布低溫特報，基隆市、臺北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、宜蘭縣、花蓮縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意保暖及日夜溫差。

氣象局指出，這波強烈大陸冷氣團將影響至明天中午之前，明天清晨輻射冷卻效應明顯，因此低溫將比今天早上還更明顯，氣象局也將持續發布低溫特報，預估在今晚到明晨，台南以北及宜蘭、花蓮地區將有機會出現10度以下低溫，沿海空曠地區可能來降至8度。

另氣象局也說，明天白天氣溫將逐漸回升，北部、東半部高溫可來到20至22度，中南部地區23、24度，造成明天日夜溫差恐有10度以上，提醒民眾注意氣溫變化，要注意好保暖。

氣象局也發布「陸上強風特報」，受東北風影響，臺南至桃園、東部、東南部(含綠島、蘭嶼)、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門易有9至10級強陣風，東北部地區亦有較強陣風，沿海及鄰近海域並有較大風浪，請注意。

(中時新聞網)