中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中多次公開講述「不會購買大陸疫苗」，但昨(17)日陳時中表示，外界一直要台灣接納大陸的疫苗，鬆口說若很多人願意打、想要打，那可以提出相關修法。此言卻引來網友砲轟，直呼民進黨連沒人想吃的萊豬都硬要進口了，可以保命的疫苗到底是在磨蹭甚麼？

陳時中昨表示，各界對疫苗都有不同意見在，但整體採購要安全有效可以買，也要有人用，如果沒人要用呢？他指出，目前仍有待大陸疫苗安全有效技術性資料安全完整，法律上也規定不可以買，且「我就不知道有多少人想要用。」

對此，臉書粉專「韓黑父母不崩潰」發文砲轟，痛批民進黨連全台灣都沒人要吃的萊豬都可以不顧民眾反對，強硬進口，可以保命的疫苗卻要繞一大圈，最後還是走回原來的路，這不是把國人生命健康當玩笑嗎？

民進黨不顧國人健康、只顧見鬼的國際地位，該粉專痛批民進黨雙標成性，也引來網友討論，表示「沒有肩膀的東西可以下台了，國家要你這隻米蟲何用」、「陳時中一向是政治掛帥，一點都不奇怪」、「講東、講西大陸疫苗不會賣給你們的，不用修什麼法，西牛望月」、「不敢負責任的人，還佔著毛坑不拉屎，只會裝死」、「最新的台灣最會說幹話的幹話王」。

(中時新聞網)