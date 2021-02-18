國民黨主席將於7月改選，繼前台北縣長周錫瑋、前主計長韋伯韜、中廣董事長趙少康宣布參選黨魁後，昨天甫獲中評委資格的孫文學校總校長張亞中，今天宣布正式投入角逐黨主席，他承諾，若有機會擔任黨主席，絕對不會重蹈天王們的覆轍，會讓大家看到國民黨回到總理孫中山思想為引導的政黨，也會提出使兩岸走向和平的具體方案。

張亞中今天發表「讓我們贏回尊敬、贏得未來」的參選聲明，他強調，他若當選國民黨黨主席，將完成六大訴求，包含勇氣，反思歷史功過；智慧，確定理念路線；無私，採行集體領導；創新，黨務全面革新；包容，推動泛藍整合；慈悲，創造兩岸和平。

張亞中指出，國民黨是每個黨員的，請不要再讓它變成少數人的禁臠、追名逐利的工具，黨主席選舉更不是黨內天王換位子的遊戲；讓黨主席的承擔回到真正有理想、理念、能力，且大公無私的人手中，這應是大家共同的期待。他期許自己的帶領下，讓國民黨、台灣、中華民國都受人尊敬，讓大家共同贏得未來。

張亞中完整參選聲明：

讓我們贏回尊敬、贏得未來

張亞中參選中國國民黨主席聲明

當大陸解放軍的戰機天天出現在台灣的防空識別區，嚴峻而冷冽的兩岸氛圍籠照著台灣上空之時，台灣似乎還是那麼的歌舞昇平，那麼的無動於衷！而更不幸的是，本黨除了呼喊一些不痛不癢的口號外，卻毫無一點積極作為，難道在中華民國最大的危機面前，這個創建國家的光榮政黨，就要這麼無聲無息地消亡在天地之間嗎？

我在這裡要沈痛地質問本黨的諸位天王與領導們，這些年你們到底幹了些什麼事？為什麼這樣一個光榮的政黨會在你們的手上，以短短二三十年的時間頹唐、破敗、屈辱到如此程度？黨的前途在你們手上葬送，黨的精神在你們心中消逝，國家命運在你們的作為裡渙散，兩岸和平也在你們的漠視中，陷入了危機。現在，你們該用什麼樣的方式，向我們這些忠貞的黨員交代？

我也要同樣沈痛地呼籲本黨所有的黨員先進們仔細想想，當我們一次次熱情地期待黨內天王們，扮演救世主的角色時，我們得到的是什麼？我們是不是一次次被忽悠、被背叛？我們期望他們救黨，他們把黨救成什麼樣？我們期望他們救國，這個國家現在變成什麼了？我們期望他們帶來兩岸和平，現在他們連最基本的九二共識都不知弄到哪裡去了？然而，我們還要期望他們什麼？難道是期望他們跟民進黨攜手，把我們帶入戰火的地獄之中嗎？

我深信，在國家與本黨目前的艱難時刻，任何有理念與有能力的同志，都應該勇於承擔挽救本黨的重責大任，這也是我參選的動機。我雖然只是一介布衣的平凡黨員，但是在本黨逐漸失去黨德與黨魂的二十多年來，我從來沒有喪失過理念與勇氣，除了在學校作育英才、著書立說以外，為了追求和平、公平、正義等良善社會價值走上街頭、為捍衛中華文化與正確史觀一直與民進黨戰鬥在第一線、為弘揚孫文思想一直奔波在全台灣與世界各地、為堅持對民主有益的憲政主張而參與任務型國大選舉、在各個場合堅決反對軍公教退休金被無理與不法地剝奪。這二十多年來我更為兩岸和平構思了最可行的方案，奔走兩岸推動對台灣有利的兩岸和合主張，現在所缺少的只有一件事，就是有個機會與本黨所有同志來共同落實這些理念。

如果有機會擔任本黨主席，我保證絕對不會重蹈天王們的覆轍，我會讓大家看到，中國國民黨將會回到以總理孫中山思想為引導的政黨，中國國民黨將會再度成為為國家民族復興而努力的政黨，中國國民黨也會保證提供給大家一份足以使兩岸走向和平的具體方案。

我若當選黨主席，將完成以下六大訴求：

第一、勇氣，反思歷史功過；

第二、智慧，確定理念路線；

第三、無私，採行集體領導；

第四、創新，黨務全面革新；

第五、包容，推動泛藍整合；

第六、慈悲，創造兩岸和平。

我的目標是：

讓中國國民黨是受人尊敬的政黨，

讓台灣是受人尊敬的台灣，

讓中華民國是受人尊敬的中華民國，

讓我們共同贏得未來。

這是我向各位所做出的最莊嚴的承諾！

中國國民黨是我們每個黨員的，請不要再讓它變成少數人的禁臠、追名逐利的工具，黨主席選舉更不是黨內天王換位子的遊戲。讓黨主席的承擔回到真正有理想、理念、能力，且大公無私的人手中，這應是我們共同的期待。

我衷心期待您們的支持！

孫文學校總校長 張亞中

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張亞中 簡介

現職：孫文學校總校長、兩岸統合學會理事長、中華人間佛教聯合總會常任理事、國際佛光會世界總會理事、全球生命探索教育協會理事長、孫中山紀念圖書館文教基金會副董事長。

經歷：工程師、駐歐十餘年外交官、任職陸委會參與大陸政策制定、任務型國民大會代表、民主行動聯盟（社會運動）總召集人、南華大學創校委員、台灣大學政治學系教授。2020年中國國民黨總統參選人初選。

學歷：政治大學政治學博士、德國漢堡大學哲學博士。著作：專書著作約三十餘本，製作《百年中國 迷悟之間》六集紀錄片，youtube上可自由下截。

孫文學校目前重要工作：弘揚孫文思想、深耕中華文化、推動兩岸和合、生命探索教育。

(中時 )