52歲伊能靜近年靠著真人秀《乘風破浪的姐姐》、《婆婆和媽媽》，再攀演藝事業高峰，在螢光幕相當活躍的伊能靜，近期則登上陸綜《新相親大會》，她也大方挑戰快問快答，伊能靜不僅示範嗲音和秦昊撒嬌，她被問到談姊弟戀時，伊能靜也高EQ回應，獲得全場滿堂彩。

伊能靜在陸綜《新相親大會》挑戰快問快答，她第一題就被問「讓秦昊不生氣的絕招是什麼？」伊能靜則以奶音說：「老公，不要生氣了」，伊能靜還自帶嗲聲嗲氣地撒嬌，其中，「生氣」還有嗲聲的轉音，大陸男星孟非當下還露出震驚表情，超萌語調讓全場聽了都酥麻。

新相親大會 EP04 如何擄獲女朋友的心，還是要看父輩的妙計！ 210214（內容從1分30秒開始）

伊能靜第二題被問到「為什麼現在談姊弟戀的人越來越多？」對此，伊能靜大方說：「既然男人可以娶比自己小的女人，為什麼女人不能嫁比自己小的男人呢？」回答展現超高EQ，其實伊能靜和秦昊就是姊弟戀的代表，小倆口克服10歲的年齡差距，婚姻越談越甜蜜，伊能靜和秦昊也是演藝圈著名模範夫妻，並育有4歲女兒「小米粒」，幸福組成一家三口。

伊能靜高EQ回答談姊弟戀。（圖／取材自新相親大會微博）

最後，伊能靜則被問到「做一個好婆婆難，還是做一個好丈母娘難？」伊能靜表示，她會對未來的媳婦非常非常好「因為我非常非常愛我兒子，所以我希望，下一個替我愛他的人，我願意把所有東西都給她」，伊能靜一席話更是被讚爆。

(中時新聞網)