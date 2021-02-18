67歲香港影星曾志偉和第二任太太朱錫珍育有兩個兒子，大兒子是《七月與安生》的導演曾國祥，小兒子則是曾任香港電視節目主持人曾國猷。今(18日)港媒報導，曾國猷2012年和老婆張可蕙雙喜臨門結婚，近年頻傳婚姻亮紅燈，今年情人節張可蕙突然曬出和新男友合影，求證曾國祥，對方承認弟弟已經離婚，並向前弟妹送上祝福。

今年40歲的曾國猷早年在父親幫助下曾跨足演藝圈，和梁芷珮主持旅遊節目《超級台灣任務》，但反應平平，後來曾國猷又傳涉公司捲款風波，當時他澄清早已離職，欠債一事和他無關。2012年曾國猷情歸張可蕙，兩人帶球閃婚，傳聞當時40桌酒席由曾志偉埋單，婚禮辦得風光盛大，但第二年就傳出張可蕙不滿曾國猷，常在網上開炮。

曾國祥（右）代弟弟曾國猷（左）承認離婚。（圖／取自《on.cc東網》）

據《東網》報導，張可蕙當時發文透露，批丈夫常拋下妻女跟朋友聚會，張可蕙更對曾國猷外表相當不滿，自曝當年願意嫁進曾家，「只因公公是曾志偉」，兩人鬧翻時曾國祥數度介入幫弟弟、弟妹緩頰，稱張可蕙是帳號被盜才會發抱怨文，曾志偉則採開放態度，說：「夫妻吵架是平常事，他們要發洩也沒辦法」。

曾國猷前妻張可蕙在臉書曬新歡。（圖／取自《on.cc東網》）

去年曾志偉第二任太太朱錫珍過世，喪禮上不見張可蕙現身，但當事人不願承認婚變，今年2月14日，知情人爆料張可蕙在社交網站分享跟新男友吃情人節大餐照片，暗示早甩掉曾國猷。對此，媒體連繫曾國猷，他不接電話也不回訊，曾國祥則認了弟弟和張可蕙已經分開一段時間，仍保持良好關係，祝福兩人未來都能幸福開心，感謝大家關心，而曾志偉對小兒子離婚則封口不做回應。

(中時新聞網)