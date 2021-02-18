中鋼(2002)元月合併營收創17個月新高、稅前盈餘衝2011年來最高，今日股價開高後穩漲約1.6%，激勵威致(2028)攻上漲停、海光(2038)大漲逾5%，並帶動中鴻(2014)、東和鋼鐵(2006)、高興昌(2008)、新光鋼(2031)等同列鋼鐵元月績優生的個股聯袂揚升，另，第一銅(2009)除元月營收年增62.44%利多外，銅價高漲再錦上添花，盤初亦放量急拉漲停鎖死，在眾多個股強勢攻高下，鋼鐵類指大漲逾2%，成為今日多頭主力之一。

鋼鐵股元月「報」喜，中鋼受惠鋼價走俏與轉投資挹注，1月合併營收、獲利大爆發！元月合併營收達308.18億元，年增27.86％、創近17個月來新高，且稅前盈餘達36.1億元，月增42％、年增386％，改寫2011年來單月新高紀錄，更超越去年一整年的合併稅前盈餘，成績亮眼。中鋼董事長翁朝棟並表示，樂觀看好上半年鋼鐵業景氣。

中鴻1月營收33.12億元，仍維持去年8月以來的高檔水準，並為近4個月來新高。中鴻並於鼠年封關日2月5日宣布全面調漲3月內外銷盤價，可望帶旺中鴻第一季營運。

威致1月營收8.32億元，年增62.31%；海光1月營收7.87億元，年增66.49%；東和鋼鐵1月營收47.02億元，年增72.57%；高興昌1月營收9990.6萬元，年增34.03%；新光鋼1月營收12.67億元，年增90.14％；燁輝(2023) 1月營收62.26億元，年增66.41%。

(時報資訊)