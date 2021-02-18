酷冷寒流於17日已造成美國至少21人死亡，並讓至少270萬戶德州人沒有電力可用。

美國國家氣象局 (National Weather Service)表示，最惡劣寒冬已經離開德州第六大城沃斯堡(Fort Worth)，但沃斯堡東部地區還是不能掉以輕心，仍要小心暴風雪。同時，異常低溫狀況還是會持續好幾天。

此外，在這場暴風雪移往中大西洋（mid-Atlantic）與東北地區前，冰風暴正向東移動，包括德州，路易斯安那州和密西西比州會出現很厚的積雪。

據悉，這場大型暴風雪不僅癱瘓當地電力供應系統，同時也讓供水壓降低，中斷新冠疫苗接種，更傳出有一氧化碳中毒事件。更慘的是，即使極地風暴已過，短時間電力還無法全面恢復正常。

氣象部門預測，美國中部和南部部分地區的溫度，連續幾天還是會在低個華氏20至35度左右。

美國西德州中質原油(WTI)期貨17日晚間大幅上漲，因為天氣太冷，德州原油生產不得不被迫關閉了，異常寒冷的天氣也無法讓能源後勤運送正常化。目前德州是輪流限電，天然氣也被限制應以滿足德州自己為主，禁止向外部運送燃料。

以往幾個月以來，石油價格得以受到支持，是一直受到OPEC+(石油輸出國組織與夥伴國)限制產出所致，加上沙烏地阿拉伯進一步減產與全球疫苗接種普及化，也提供需求反彈動力。德州這幾天天寒地凍，原油供應鏈不順導致油價高漲。

原油市場交易員表示，目前每桶60.08美元是個關卡，若突破可上看61.31美元，甚至62.64美元。不過萬一大環境有變動，每桶可能下探59.31美元，甚至57.31美元都有可能。

(時報資訊)