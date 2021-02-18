《商情》國內鋼筋、廢鋼年後開漲 10:512021/02/18 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 本周豐興開紅盤，鋼筋調漲300元，廢鋼調漲500元，型鋼則開出平盤；業者表示，因國際廢鋼起漲，故帶動國內廢鋼價格跟漲，進而促使鋼筋亦走高，至於年後市場買氣是否轉強，仍在觀察，另外下周開盤時間為23日(周二)。 本周豐興宣布廢鋼調漲500元，報每公噸9800元；鋼筋調漲300元，報每公噸18600元，型鋼則平盤，另外國際原料行情方面，澳洲鐵礦砂漲至165.95美元；日本2H廢鋼每公噸漲至410美元；美國貨櫃廢鋼漲至每公噸390美元。(商品行情網) DRAM夯 華邦電、南亞漲聲響 台灣權王－ABF強強滾 南電、欣興後市俏 (時報資訊) #豐興 #鋼筋 #廢鋼 #調漲 #漲至 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 操盤心法－台股牛氣沖天，漲勢有望延續 04:102021/02/18 證券．權證 新春第二個交易日 台股早盤小漲 09:202021/02/18 財經 春節連假 美日港股狂飆 台積電ADR漲8％帶動！台股今開紅盤 挑戰萬六 04:102021/02/17 焦點要聞 《半導體》南茂1月營收寫次高 Q1淡季續強 10:172021/02/18 財經 MSCI季度調整 影響台股資金流出 僅65億 04:102021/02/18 金融．稅務 環球晶搶當一哥 矽晶圓紅運當頭 04:102021/02/18 證券．權證 MCU喊漲 台廠大進補 04:102021/02/18 證券．權證 美股、房價持續飆漲 專家：通膨短期仍難成威脅 04:102021/02/18 全球財經 陸股遇牛年 漲升機會大 04:102021/02/18 投資理財 聯發科驚喜破千 八千金再現 04:102021/02/18 財經要聞 補漲行情火燙 ETF爆量大漲 04:102021/02/18 證券．權證 財經熱門新聞 10檔高殖利率定存股 他暴賺逾40％靠3大秘技 - 財經 日本地震 德州停電 半導體產能缺到年底 - 財經要聞 - 工商時報 脫歐抗中又疫情狂燒 英智庫估3個月內260萬人失業 - 財經 美石油產量暴跌近4成破紀錄 專家憂心變全球油市危機 - 財經 瑞鼎擠下綠界 興櫃股王換人 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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