本周豐興開紅盤，鋼筋調漲300元，廢鋼調漲500元，型鋼則開出平盤；業者表示，因國際廢鋼起漲，故帶動國內廢鋼價格跟漲，進而促使鋼筋亦走高，至於年後市場買氣是否轉強，仍在觀察，另外下周開盤時間為23日(周二)。

本周豐興宣布廢鋼調漲500元，報每公噸9800元；鋼筋調漲300元，報每公噸18600元，型鋼則平盤，另外國際原料行情方面，澳洲鐵礦砂漲至165.95美元；日本2H廢鋼每公噸漲至410美元；美國貨櫃廢鋼漲至每公噸390美元。(商品行情網)

(時報資訊)