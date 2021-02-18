有遊客日前攀爬上水圳橋，竟將橋面踩斷，且人也跌落。（圖擷自吳乾正臉書）

水圳橋橋頭已設有警告標示，但仍有遊客無視告示攀爬橋面。（圖擷自吳乾正臉書）

都說台灣最美的風景是人，現在發現破壞風景古蹟的也是人！金瓜石昔日產金礦，留下礦業圳道及圳橋已等遺址，現被新北市列為古蹟，但當地里長吳乾正卻發現，居然有人走上市定古蹟水圳橋，還把橋面踩斷了。此事在網路引起熱議，民眾怒罵沒有公德心，瑞芳區公所接獲消息表示，將呈報市府文化局開罰。

吳乾正現為石山里長，從外地移居金瓜石多年，對當地古蹟、景物擁有深厚情感。他日前在臉書文表示，「居然有人走上市定古蹟水圳橋，還把橋面踩斷了。希望不要再有遊客，對水圳橋有任何破壞的行為，好好欣賞水圳橋的美，千萬不要再破壞水圳橋。」

此文也釣出一位網友分享，他還勸阻過二、三批有登山隊和單車隊，還有人在加固拱上吊單槓，實在不可取。這美景真的要靠大眾的公德心。希望遊客水平能再提升，把客鄉當家鄉一起愛護。

瑞芳區公所表示，有接獲民眾影片通報，確實16日有民眾違法在橋上行走，還不小心失足掉下橋，並造成橋面一部份破裂。人摔落雖無大礙但已觸法，區公所將函轉市府文化局開罰。根據文資法規定，毀損古蹟可開罰50萬元以上2000萬元以下罰金。

根據新北市觀光資料，金瓜石地區的鑛業用水，最早可追溯到1905年，當時引用九份溪水源，以圳道導引至水湳洞，作為水力發電之用。而這座3米高「水圳橋」是1933年所建，是一鋼筋連水泥塊的結構，至今已有近80年歷史，近年新北市府透過鐵橋加固，以防橋面坍塌。

(中時新聞網)