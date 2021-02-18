警方將張男壓制並上銬，實施保護管束。（台中市警第二分局提供／張妍溱台中傳真）

台中市北區進化北路18日凌晨，發生酒後在大樓車道口糾紛事件，警獲報到場經查，蔡姓男子酒駕載送36歲張姓男子返回大樓社區前，張疑因喝太醉與護送他返家的友人有拉扯動作，民眾報警，張往大樓停車場方向走，並執意駕駛自小客車從社區大樓地下室車道駛出，警依公共危險罪移送法辦。

警方指出，張姓男子行駛過程中擦撞車道圍牆，員警見狀立即制止張男駕駛行為，並喝令其下車，由於現場張男酒後行為失控，為防止衍生傷害意外及公共危險，將張男壓制並上銬，實施保護管束。

警方表示，經調閱現場周遭錄影監視器影像，張姓男子喝太醉，涉嫌毆打同行友人外，到住處地下停車場，駕駛賓士車至大樓1樓，沿途擦撞，警方到場後，請張男下車並壓制上銬，經實施酒精濃度呼氣檢測，酒測值已超過法定標準值，警詢後依公共危險罪移送地檢署偵辦。

台中市警第二分局長蔡元戎說，聚會喝酒，切勿酒後上路，保持意識清醒，避免發生交通事故，若有飲酒需求，應以適量為宜。喝酒前不開車，並遵守飲酒後以指定駕駛、朋友接送、搭乘計程車或大眾運輸工具等方式。

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(中時 )