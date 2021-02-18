高雄一對夫妻開車到鳳農市場採買，為鎖上車門，竟遭宵小偷竊近37萬財物。（柯宗緯翻攝）

高市一對經營餐廳的夫妻，今（18）日凌晨3點多，前往鳳農市場買菜，郭婦將名牌包、金飾、現金等物品，放在副駕駛座的腳踏墊，車門未鎖就下車等候丈夫採買，直到兩人離開前，才發現車上近37萬財物不翼而飛，由於現場無監視器，尚未掌握特定對象，警方正擴大追查中。

警方表示，這對夫妻今晨開車到鳳山鳳農果菜市場採買，車子停放在鳳山區中崙一路31巷1家摩鐵大門右側，丈夫下車買菜，車子未熄火、未上鎖，郭婦也跟著下車，站在車輛後方等待，直到4時42分許要開車離開時，才發現副駕駛車門竟然微開。

郭婦檢視放在副駕駛座腳踏墊上的財物，全被搜刮一空，包括Gucci單肩包、Gucci長夾、Coach零錢包、現金近4萬元，另金飾共約4兩，包括手鍊兩條、項鍊兩條、方形佛牌1面，初估損失36萬8900元。

為何郭婦人站在車後方，卻未發現宵小偷竊？警方表示，可能是角度問題，當時果菜市場買菜人潮多，因此未能及時察覺，經受理報案後，依規定開出報案三聯單，並通知採證小組前來採集相關跡證。

不過，案發現場沒有監視器，增加辦案困難，警方正擴大調閱周邊路口監視器過濾可疑人車，目前未掌握特定對象，全案依竊盜罪持續調查中。警方也呼籲，民眾應隨時注意自身財物安全，個人貴重物品請妥善保管，貴重物品不放車上、隨身攜帶。

(中時 )