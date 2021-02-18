台南市衛生局統計去年企圖自殺者2,022人中，不論男女皆以感情、家人間或人際關係約4成；求助心理諮商者910人中，困擾原因也以感情、家人間或人際關係者佔39％，其次為親子教養問題14％、人際與職場工作壓力問題13％。衛生局總共設立41個心理諮商據點，提供免付費心理諮商，由心理師面對面會談(預約制) ，為方便上班市民，也提供晚間諮詢時段。

「感覺撐不下去了」、「學業壓力逼得快不行了」、「我家寵物過世了」、「最近家裡發生大事覺得很擔憂」，當生活出現「變化」，讓人感覺難受、疑惑，這時，心理諮商便派上用場。鑑於坊間心理諮商都要自費，台南市衛生局提供免付費心理諮商，由心理師面對面會談(預約制) ，讓市民可以得到專業心理資源，可撥打06-3352982詢問，或到台南市衛生局官網預約。

衛生局強調，尋求心理諮商不會留下「紀錄」，也不會有第三者知道，除非有傷害他人或自己的計畫，基於保護生命安全，才會打破保密原則。

此外，衛生局3月起也辦理「與心靈對話」電影賞析系列活動，每場放映來自世界各國不同語言電影，內容含括親情、愛情、友情、夢想與自我實現等主題，透過電影賞析，以分層分齡方式讓民眾從中學習如何面對生命中的失落與挫折，教導市民朋友如何激發轉念動機、負面情緒轉換及創造思考等運用技巧，選擇適合自己，且有效紓解情緒的方式。

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