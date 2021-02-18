大陸網路巨頭百度18日公布，2020年第四季營收年增5％至人民幣（下同）302.63億元，淨利（非美國通用會計準則）年減25％至69億元。美股上市的百度17日收跌5.37％至308.68美元，總市值為1,052.83億美元。

澎湃新聞報導，百度公布2020財年第四季和全年未經審計財報顯示，2020財年全年營收達1,071億元，與2019財年相比持平，淨利（非美國通用會計準則）年增21％至220億元。

雷帝網報導，在財報公布後，百度董事長兼CEO李彥宏向全員發信指出，在技術研發上長期堅定的投入，使百度成為領先的AI（人工智慧）生態型公司，未來百度將繼續在基礎研究、基礎技術和底層創新上肯下硬功夫，「不做創新氣氛組，要做就做實幹組」。

李彥宏還透露，百度自主研發的雲端通用晶片崑崙1，已在百度搜尋引擎和智慧雲生態夥伴等情境廣泛部署，具有高性能和高性價比。下一代7奈米崑崙2晶片即將量產，性能比崑崙1提升3倍。

展望未來，百度預計在2021年第一季，營收總額將介於260億元到285億元之間，年增15％至26％，百度核心營收年增26％至39％（該指引不包含收購直播平台YY所帶來的潛在貢獻）。

(工商 )