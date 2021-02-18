為提供旅客更優質的行動購票服務，台灣高鐵（2633）「T Express」行動購票APP自18日起全新改版（6.00版），新增全線即時營運資訊及各車次停靠站查詢功能，使用者介面也重新設計，旅客操作各項功能更加流暢，有效提升使用便利性。

台灣高鐵指出，本次改版同時強化手機作業系統輔助功能，提供視障者更貼心的購票服務，鼓勵旅客立即更新下載，體驗台灣高鐵「T Express」行動購票服務的便利。

新版「T Express」除提供更直覺的操作介面、更清楚的乘車資訊、更友善的輔助功能，還導入適地性服務，旅客查詢車次或時刻表時，系統即會根據旅客所在位置，以最近的高鐵站作為起程站。即日起iOS用戶可透過「App Store」、Android用戶可透過「Google Play」下載最新版的「T Express」。

台灣高鐵強調，嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫情嚴峻，歡迎旅客多加利用「T Express」行動購票App購、取票，可減少排隊購票之人潮群聚或接觸公共機台而產生的感染風險，同時減少紙張使用，為環保盡一分心力。

台灣高鐵因應個人化與行動化的服務趨勢，早於2011年即領先國內運輸同業率先推出「T Express」行動購票APP，並持續開發各種創新功能，致力滿足旅客多樣化的行動購票需求。

據了解，「T Express」上線迄今，累計下載數已突破千萬人次，2020年開立的手機票證更高達1,300萬張，不僅讓旅客享有完全不受時間、地點限制的個人即時票務服務，也落實票證無紙化的環保概念。高鐵公司未來仍將積極運用智慧科技，精進服務品質，以提供旅客更加便利的購票及資訊服務。

(工商 )