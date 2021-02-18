華新科集團旗下信昌電（6173）公告財報自結數，第四季每股「稅前」盈餘約1.33元，累計2020年「稅前」盈餘約9.92億元，每股「稅前」盈餘約5.76元，扣除稅率之後，約略與前一年度獲利持平。
根據信昌電的公告，2020年第四季稅前盈餘2.29億元，年增33.91％、季減36.91％；累計2020年稅前盈餘9.92億元，年增1.12％，以信昌電目前股本計算，2020年稅前每股盈餘5.76元，依照法人扣除稅率之後的數字，信昌電2020年稅後獲利約略約2019年持平。
(工商 )
華新科集團旗下信昌電（6173）公告財報自結數，第四季每股「稅前」盈餘約1.33元，累計2020年「稅前」盈餘約9.92億元，每股「稅前」盈餘約5.76元，扣除稅率之後，約略與前一年度獲利持平。
根據信昌電的公告，2020年第四季稅前盈餘2.29億元，年增33.91％、季減36.91％；累計2020年稅前盈餘9.92億元，年增1.12％，以信昌電目前股本計算，2020年稅前每股盈餘5.76元，依照法人扣除稅率之後的數字，信昌電2020年稅後獲利約略約2019年持平。
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