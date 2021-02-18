新北市瑞芳警分局交通分隊一名郭姓警員，1月4日與男網友相約前往西門町一家旅館見面，未料對方表示要替他注射一針興奮劑助興，郭員雖然起疑，但仍讓對方注射，事後他覺得不安，擔心遭注射毒品，回到分局後立刻向長官自首並在隔日辭職，經分局對其驗尿後，果然呈現毒品陽性反應，分局仍將郭員送辦。

根據警方調查，今年1月4日郭員趁休假期間，與1名男網友相約在北市西門町一家旅館見面，雙方聊天後，男網友希望郭員能注射針劑助興，郭員當時並未拒絕而讓男網友打了一針。但當天晚上郭員回到分局後，擔心被對方注射毒品，內心相當不安向長官報告並「自首」，同時於隔日提出辭呈。

分局也相當謹慎，立刻對郭原採尿送驗，尿液報告上月底出爐，竟然呈現毒品陽性反應，雖然郭員已經辭職，仍將郭員依照違反毒品危害防制條例送辦。

瑞芳分局自行調查後表示，瑞芳交通分隊郭姓員警，於110年1月4日在臺北市某旅社，當時因誤信網友鼓吹而涉嫌吸打不明液體，案件發生後，當下雖立即主動向單位主管自首並辭去警職工作，然所採集尿液檢體經檢驗，有毒品陽性反應，隨即於同年1月26日依違反毒品危害防制條例函請臺灣臺北地方檢察署偵辦。

為防範類似情事再度發生，瑞芳分局表示已責請各單位主管應落實查核管考，並加強關懷同仁日常生活作息，若有作息異常等高風險人員，加強控管，絕不徇私護短；並於各項集(機)會宣導，籲請同仁謹言慎行，培養正常興趣，交友及生活單純，以家庭為重心，避免發生違法違紀情事。

(中時新聞網)