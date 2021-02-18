印地安人隊史救援王艾倫（Cody Allen）年僅32歲，不過因近年表現不佳，決定急流勇退宣布退休，結束8年大聯盟生涯，他過去是印地安人的守護神，雖然最後轉隊了，不過印隊官方推特也發布推文向他致意。

艾倫2011年被印地安人隊挑中，之後成為牛棚主力，效力印隊7年合計149次救援成功，是印隊隊史紀錄，其中他在2015至2017年連3個球季至少拿下30次救援成功，2016年也幫助印隊打進世界大賽，系列賽登板4場無失分，不過最後印隊可惜沒能奪冠。

自2018年起艾倫表現下滑，隔年轉戰天使，不過控球不佳，再加上出現腰傷讓他退出終結者身分，最後遭到釋出。

印地安人在推特上獻上祝福，「從23輪指名到隊史救援王，恭喜Cody有個很棒的生涯，退休愉快！」而資深美媒海曼（Jon Heyman）則在推特上透露，有不少球隊對艾倫有興趣，不過他仍決定結束8年大聯盟生涯。

(中時 )