新冠肺炎疫苗被視為防疫的希望，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，原本向德國BNT直接洽談500萬劑疫苗，卻因為外力介入而生變；陳時中甚至表示，是「有人不希望台灣太高興」。對此，資深媒體人羅友志表示，陳時中正式學會「政客話術大全」，推卸責任功力一乾二淨，不留痕跡。

羅友志昨（17日）在臉書發文表示，從「有人不希望台灣太高興」這句話開始，陳時中正式學會「政客話術大全」，推卸責任功力一乾二淨，不留痕跡，毫無破綻，在他心中僅有的一點防疫成績，也同時功過相抵，沒有懸念！

現下世界疫苗集團分成三股勢力，「歐美民主先進國家」、「中國」、「高度製藥能力的印度」，正在形成混戰，羅友志指出，「歐美民主先進國家」，在美國總統拜登的帶頭下宣誓：「在每個人打到疫苗之前，不准疫苗離開美國本土」，大家各憑實力，於是就有加拿大、紐西蘭這種買疫苗「超前部署到四倍」的國力展現，要等到這幾支「輝瑞」、「莫得納」，「等我打夠了就給你們」

羅友志接著表示，至於大陸因背著「武漢」的原罪，加上「戰狼外交」的指令，再加上世界占有4/10（國藥、科興中維、康希諾、沃森）的疫苗優勢，急著表現強大國力，到處「撒花」贊助疫苗給第三世界，甚至中東、部分歐洲國家。而印度是世界最大的疫苗生產國，第一時間卻錯過了形勢，現在急著追趕這些疫苗的產量，展現不能比大陸差的實力！

陳時中講「有人不希望台灣太高興」，羅友志反問陳時中，請問台灣加入哪個集團？「有人」是這三位大哥的誰啊？還是陳時中只是想哭哭鬧鬧，讓人民覺得「你好可憐，秀秀喔，來抱抱！」羅友志提醒，這是國際現實，這是陳時中這一年選擇的路線，該有的現狀。

(中時新聞網)