民眾黨立院黨團18日舉行「民眾黨團新會期優先法案開箱 ─盡速修憲 別把委員會當塑膠」記者會，立委張其祿（左起）、蔡壁如、邱臣遠、高虹安與賴香伶出席，對於行政院發言人懸缺將由羅秉成兼任，高虹安表示，希望新發言人能記取過去的教訓，確保行政中立。（張鎧乙攝）

民眾黨民眾黨立法院黨團副總召高虹安（右）。（林縉明攝）

懸缺逾3個月的行政院新任發言人，行政院今宣布由政務委員羅秉成兼任。對此，民眾黨立法院黨團副總召高虹安表示，羅秉成的背景偏向法學專業，並長期關注人權議題，相當適合這個位置，民眾黨期許羅秉成擔任發言人後重新思考發言人室配置，並謹守行政中立，不要再發生政院小編制作梗圖攻擊在野黨的事情。

行政院發言人室去年爭議不斷，先是行政院小編被抓到在立法院製作梗圖，提供給執政黨民意代表回應時事及攻擊在野黨；隨後前發言人丁怡銘為捍衛政府開放萊豬政策，指稱牛肉麵業者使用萊牛，引發爭議，丁怡銘因而辭職下台負責。

行政院發言人懸缺逾3個月，今確定由羅秉成兼任。高虹安指出，羅秉成有法學背景，希望擔任發言人後，要記取先前發言人替換的教訓，思考重新整頓發言人室人員配置，畢竟發言人室主要功用是政策發言及對外時事回應窗口，是否有需要那麼多做梗圖小編或剪片人員，應該檢討調整，別再做出攻擊在野黨等違法事情。

針對行政院先前屢屢爆發行政不中立爭議，高虹安期許羅秉成未來發言與行為，不能跨越行政中立的紅線，同時評估發言人室是否有需要進行行政中立職能教育訓練。

時代力量黨團總召邱顯智也說，羅秉成在法界就非常受人敬重，過去也曾任法扶董事長、冤獄平反協會理事長，其專業及歷來的表現，應該是適任的人選。

(中時 )