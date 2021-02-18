中廣董事長趙少康月初重返國民黨，宣布參選黨主席，掀起參選資格討論。國民黨昨（17）日宣布，增聘中廣董事長趙少康等6人為中評委，而此消息一傳出，NCC發言人翁柏宗隨即表示，趙少康只要接下聘書，NCC將依《廣播電視法》著手調查是否違法，若違法最高將重罰中廣200萬元罰鍰，且不改正者，得連續處罰。這個說法引發國民黨反彈，痛批NCC淪為民進黨的政治打手，違法干預國民黨黨主席選舉。

國民黨上午發布新聞稿指出，NCC很明顯擴張廣電法「黨政軍退出媒體條款」的規定，NCC恣意違法，已經淪為民進黨政治的打手。

國民黨表示，廣電法施行細則第3條明定，即使是政黨組織中明定之人員，如屬「顧問性質」者，即不算是廣電法「黨政軍退出媒體條款」所限制的「政黨黨務工作人員」。根據中國國民黨黨章第24條規定，國民黨中評委正是這種榮譽性的顧問職務。

國民黨指出，如果NCC連中評委都認定是「政黨黨務工作人員」，而要求趙少康就任中評委後必須退出中廣經營，那不僅是因人設事、過度擴張法律，更是再度公然介入媒體經營，這樣的NCC明顯已經違反政治中立的規定，淪為民進黨的打手。

而趙少康今早受訪時也表示NCC反應很快，他開個玩笑說，黨政軍也應退出媒體，1000多個中評委每年才開一次會，屬於顧問性質，沒有實權，去翻國民黨章跟組織架構圖都很清楚，且NCC也有法律專業人士。趙少康同時呼籲NCC，不要為政治服務，也不要為政黨服務，若被處罰將打行政訴訟；而他認為，NCC不會贏。

(中時新聞網)