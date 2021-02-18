CMOS影像感測器（CIS）封測廠同欣電(6271)2021年1月自結合併營收10.11億元，雖較去年12月11.07億元減少8.63％、降至近5月低點，仍較去年同期11.07億元成長達60.29％，續創同期新高。法人預期首季營收將季減個位數百分比，對今年成長仍樂觀看待。

同欣電股價1月19日觸及244元新高，隨後高檔修正回測200元關卡支撐，昨（17）日放量勁揚5.25％至220.5元，今（18）日續開高走揚4.08％至229.5元，惟隨後賣壓湧現使漲勢收斂，早盤維持逾1％漲幅。三大法人昨日反手賣超達1120張。

由於強勁的終端需求，CIS元件自去年第四季起供需吃緊，但後段封測產能擴增速度仍趕不上前段晶圓廠開出產能，加上設備交期拉長至超過半年，使得同欣電CIS封測產能不僅已全數滿載，且訂單能見度已直達年底。

投顧法人則指出，目前CIS仍以中低階解析度需求相對強勁，由於產能受限於8吋晶圓供給，為被邏輯電源IC及車用產品排擠的區塊，應用面以安控及車用為主。不過，手機用的高解析度CIS目前需求仍不錯。

投顧法人認為，隨著時序進入傳統淡季，手機CIS稼動率下滑至70～80％，但車用CIS及陶瓷基板需求強勁，使同欣電1月營收表現符合預期。由於淡季及工作天數較少，預估同欣電首季營收將季減低個位數百分比、仍可望年增逾6成。

展望今年，投顧法人除看好同欣電CIS晶圓重組（RW）業務成長外，貢獻營收約4成的車用亦為成長動能之一，加上手持式超音波產品需求成長，預期三大動能將驅動同欣電今年營收維持逾3成的強勁成長，維持「買進」評等、目標價260元。

(時報資訊)