彩晶(6116)公布去年第4季自結財報，單季稅前淨利27.74億元，連續兩季轉虧為盈，創下2017年第1季以來新高，第4季每股稅前盈餘0.92元。

新冠肺炎帶動宅經濟，平板電腦、NB需求成長，帶動彩晶中尺寸面板產品出貨比重將由第3季43％提升到第4季56％，在量價齊揚下，去年第4季營收70.41億元，年增55.5％。單季合併營業利益18.56億元，營益率26.36％，合併稅前淨利27.74億元，其中，還包括南科四廠仍有7.74億元處分收益挹注。

彩晶累計2020年全年合併稅前淨利38.66億元，每股稅前盈餘1.28元。展望今年，由於目前面板IC缺貨仍大，面板供需依舊緊俏，法人普遍正向看待面板價格漲勢可持續至第2季。而大陸面板業者整併且補助結束，韓國業者(三星、LGD)淡出LCD市場，預期報價在疫情後仍可維持合理利潤，全球產能供需亦將走向均衡，台系面板廠今年獲利表現將優於去年。

(時報資訊)