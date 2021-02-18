2020年疫情爆發以來低利率、貨幣寬鬆環境，再加上資金回流提升國內購置不動產意願，北台灣完銷建案呈現爆發式成長，據住展雜誌統計，2020年北台灣完銷建案(當年公開並完銷的建案)數量高達269個，年增率高達約220％。住展雜誌研發長何世昌表示，今年房市買氣仍屬穩定向上格局，成交量可望溫和成長；只要產品規畫正確、不要漫天喊價，建案應能順利銷售，完銷建案數仍將維持在高檔水準。

住展雜誌統計顯示，北台灣各縣市的完建案數量，依序分別是新竹地區84個、桃園市66個、台北市50個、新北市46個、宜蘭地區23個，以及基隆市2個。新竹縣市完銷建案數最多的行政區為竹北，高達18個建案完銷，其次是竹市北區有13個，竹縣新埔則有12個。

何世昌分析，新竹蛋黃區房市熱絡且房價漲至3字頭掀起推擠效應，到外圍郊區買房的市中心客源變多，順勢帶動新埔、芎林、竹東等地市場與房價。由於新竹地區居民平均收入高顯示房價相對不貴，因而蛋黃區熱銷產品以3房型為大宗，外圍蛋白區則以低總價透天較搶手。

台北市去年完銷建案數50個，尤以大同、內湖區完銷建案數各有8個最多。在北台灣各縣市中，北市是換屋族需求成長最明顯的縣市，去年不僅小宅熱賣，約40坪～60幾坪的換屋房型成交也開始轉熱，復甦力道超乎預期。

桃園去年以完銷建案數66個居次，完銷建案數最多的行政區竟是觀音區，頗讓人跌破眼鏡。觀音區去年推出不少低總價公寓，總價帶大多在5百萬元以下，與動輒上千萬元的透天相比便宜許多，所以受到購屋族青睞。雖然觀音草漯重畫區、工業區周邊完銷建案多，但每個建案規模多在5億元以下，總量體並不算多。

(時報資訊)