據住展雜誌今（18）日公布的最新統計，2020年北台灣都會區的完銷建案，數量高達269個，較2019年暴增185個，年增率高達約220％。

住展雜誌研發長何世昌表示，2020年完銷建案數量呈現爆發式成長，主要是疫情爆發以來低利率、貨幣寬鬆環境，以及資金回流提升國內購置不動產意願，包括自住、投資與置產需求均同步增長，建案銷售速度因此加快，完銷建案數量便扶搖直上。

住展雜誌統計顯示，北台灣各縣市的完建案數量，依序分別是：新竹84個、桃園市66個、台北市50個、新北市46個、宜蘭23個，以及基隆市2個。

其中新竹，完銷建案數最多的行政區為竹北，高達18個建案完銷，其次是竹市北區有13個，竹縣新埔則有12個。

桃園去年以完銷建案數66個居次，完銷建案數最多的行政區竟是觀音區，頗讓人跌破眼鏡。

台北市去年完銷建案數50個，包括「松德長虹」等，換屋需求抬頭；其中尤以大同、內湖區完銷建案數各有8個最多。

在北台灣各縣市中，台北市是換屋族需求成長最明顯的縣市。

新北市則以三重、林口表現較佳，各有6個建案完銷。

何世昌預期，今年房市買氣仍屬穩定向上格局，成交量可望溫和成長。

(工商 )