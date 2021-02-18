蜜袋鼯大鬧學測考場懲處出爐，闖禍考生英文扣3級分。（示意圖／達志影像）

大考中心今天舉行考試委員會議，討論今年學測違規情形及處置方式。今年學測首度發生考生帶的寵物（(蜜袋鼯)）大鬧試場狀況，到底要怎麼懲處，考試委員還進行投票，14人中，有12人主張扣3級分、2人主張扣減全部成績，最後以扣減3級分定案。

今年考生違規事件共計765件，較去年668件增加97件，其中未攜帶應試有效證件的違規件數最多，達451件、占58.95％，依規定扣減1級分。不過其中有兩位考生在考試鈴響後才發現有效證件放在臨時置物區的包包或掉在座位底下，最後決定不扣分。

此外，有130件考試開始鈴響後，考生行動電話未完全關機，依規定扣減3級分；另有76件在考試開始鈴響後，被發現攜有已關機之行動電話或其他不可攜帶入座之物品，依規定扣減2級分。

今年學測考英語時，有考生以寵物袋裝入蜜袋鼯放在隨身背包中，進入試場時放置於臨時置物區。考試開始約60分鐘後，蜜袋鼯自行掙脫跑出至最鄰近座位的考生身上，造成全試場騷動，該節考試時間還因此延後5分鐘。

由於這是學測首次發生寵物大鬧試場事件，要怎麼處理，無前例可循。大考中心因此提出扣減該科全部成績及扣減3級分兩個方案，讓14個考試委員投票，最後以扣3級分定案。

(中時 )