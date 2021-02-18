就算火箭反撲能力再強，他們還是擋不住七六人明星中鋒恩比德！儘管火箭18日從下半場落後29分，末節追到只差4分，七六人仍靠恩比德貢獻31分、10籃板及9助攻的準大三元演出，最後以118比113擊落火箭，除了續以19勝10敗穩居東區龍頭，也送火箭吞下7連敗。

火箭一開賽就打來有氣無力，遭到恩比德、塞斯柯瑞、托必亞斯哈里斯等七六人主力無情砲轟，打完上半場，火箭43比69大幅落後，但到下半場，火箭終於回神，沃爾、艾瑞克戈登與考辛斯等人接連搶分，竟把落後分數追到只剩個位數。

甚至沃爾打到最後關頭個人連進兩顆三分球，更在最後1分28秒兩罰中1，把比數追成106比110的緊張局面，幸好恩比德馬上投進中距離，哈里斯也接著4罰中3，重新擴大七六人領先差距到9分，也讓火箭這波誇張反撲宣告無效。

就算少了主控班西蒙斯(流感)，七六人今天仍有3人得分破20，除了恩比德準大三元，塞斯柯瑞也拿25分、5助攻，托必亞斯哈里斯24分、15籃板，丹尼格林12分；火箭以沃爾28分最高，艾瑞克戈登與泰特各有19分，可惜傷兵爆棚的他們，還是找不到止敗方式。

(中時 )