美國《時代》（TIME）雜誌日前公布年度次世代百大人物名單，48歲的國民黨主席江啟臣（中）也入選。江啟臣18日出面回應，稱這代表著國際社會也關注著國民黨的改革，江還提及，能與日本動漫作品《鬼滅之刃》的作者同被評選為年度次世代百大人物，讓他滿高興也滿榮幸的。（張鎧乙攝） Facebook

國民黨主席江啟臣獲美國《時代》雜誌評選為百大「次世代領導人」，是國民黨的歷任領導人當中，首位獲得此頭銜殊榮的黨主席。對此，江啟臣感到榮幸，欣慰國民黨過去的革新被國際媒體看到，強調國民黨會團結穩健地持續改革，他也注意到日本漫畫《鬼滅之刃》作者吾峠呼世晴也獲選，「我覺得蠻高興的，也很榮幸，跟她來種另類同框」。

《時代》雜誌提到江啟臣為亞洲最老牌政黨國民黨，有史以來最年輕的領導人，同時指出因為與青年世代疏遠導致國民黨選舉的挫敗，江啟臣的改革要讓青年成為國民黨的主要決策者。

江啟臣上午在立法院受訪表示，這不是他個人的獲選，而是國民黨在過去這段時間的革新、改變，被國際媒體看到，國際社會也相當期待，除了感到欣慰之外，也會更努力加油。

江啟臣說，《時代》報導提到，對於國民黨在未來轉型以及在區域安全穩定上的決策與立場，都是他們高度關注與期待的，因此國民黨會持續改革，且團結穩健不躁進，堅定地走改革路線。

此外，白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）也入選百大「次世代領導人」。江啟臣說，蘇利文年輕、專業、有獨到見解，更重要的是他年輕時就加入國安團隊，也有一定經驗，期待未來有更多對話和合作的機會，能和他同框是榮耀也是壓力，畢竟都屬於同個世代，在這個環境下也肩負更多責任。

江啟臣笑談，他還特別關注到最近很紅的日本漫畫《鬼滅之刃》作者吾峠呼世晴也獲選，「我覺得蠻高興的，也很榮幸，跟她來種另類同框」。

江啟臣透露，前陣子《時代》雜誌的國際記者透過管道採訪他，了解國民黨的改革進展與未來主張，包括美中台區域安全環境變化、兩岸主張，「當時我不清楚採訪最後的呈現方式，直到公布前，我才知道原來我在這名單之中」。

談到上任後企圖帶領國民黨走出新的兩岸路線，但面臨黨內保守勢力拉扯，江啟臣坦言，這一年來面臨很大的壓力，外界也寄予高度期待，百年政黨的改革，需兼顧不同聲音與過去發展歷史，要靠時間與溝通，同時敞開心胸，很多時候事緩則圓，雖然最後不見得達到目標，但改革需要穩健步伐與堅定態度。

(中時 )