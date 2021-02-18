一名女大生日前和男友花了4500元入住知名連鎖汽車旅館，當晚泡澡時發現手臂出現大片過敏的疹子，隔天退房後，在短短1小時內出現血尿、下體腫脹，緊急送醫後發現為尿道感染，但她說當晚沒有發生性行為，質疑是旅館水質有問題，但事後旅館堅稱一切照清潔SOP，讓她無奈表示「汽車旅館送了我一個難忘的過年」。

該女友在Dcard上發文表示，她15日與男友入住某知名連鎖汽車旅館，入住時有用濕紙巾擦拭馬桶和清洗浴缸，當天發現按摩浴缸、冰箱故障後，通知櫃台調整仍無法使用，更換房間後，當晚泡澡時即感覺手臂有刺痛感，之後手臂更是起疹子過敏，隔一天起床後她再泡一次澡，下午時發現下體有種怪異感覺，但沒有多想即退房離開。

一名女大生日前和男友花了4500元入住知名連鎖汽車旅館，當晚泡澡時發現手臂出現大片過敏的疹子，隔天退房後，在短短1小時內出現血尿、下體腫脹。（圖／翻攝自Dcard）

該女友說，退房之後在短短1小時內，她開始出現血尿、下體腫痛、頻尿等症狀，在火車上更是「痛到想往生」，最後緊急送醫，才被診斷出尿道感染發炎，注射了止痛和抗生素，症狀才趨緩許多，直到昨天（17日）開工，她擔心仍有出血狀況，帶了衛生棉上班，男友也說上廁所時出現尿道腫痛的不舒服感。

該女友表示，詢問過從事旅館業的朋友，對方判斷應該是水質問題，而且她與男友那2天並沒有發生性行為，事後她致電投訴，旅館則回應清潔都有依照SOP流程處理，並無表示要賠償。許多網友則留言說，「好恐怖，我從來不敢在外面的旅館泡澡」、「以前在飯店工作過，浴缸、棉被是最髒的，無法想像的髒」、「汽旅的浴缸真的很可怕」、「這有點嚴重，水的過濾系統不知道有沒有問題」。

(中時新聞網)