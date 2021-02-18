台南市1名落魄毒犯林姓男子平時藏身在菜市場廢棄店鋪內，16日年假最後１天，他沒錢吸毒，騎車外出找對象行搶，在北區公園北路一處加油站附近對70多歲阿婆下手，搶奪肩上皮包，得手後逃逸，將包內7400元買毒與生活用品，警方17日上午將他逮捕到案。

45歲林姓男子平時吸毒成癮，落魄到連棲身的地方也沒有，只好藉歸仁區一處菜市場3樓的廢棄店鋪棲身，過著沒水、沒電的生活。

林男不願過年沒毒可吸，竟起行搶歪念，他16日騎著機車外出四處找尋作案對象，在公園北路見到步行的阿婆，立刻騎車從後方搶奪她肩上的包包逃逸。得手後將包包裡的證件丟棄，7400元現鈔全數花用一空，包括買毒與生活用品。

大年初5發生搶案，警方視為重大刑案偵辦，多組人馬調閱監視器畫面追查，立刻查到林姓男子的作案機車。

警方根據車號查到林男住處，向地檢署申請拘票，17日上午在歸仁區菜市場內將他逮捕，起獲作案用的安全帽、外套與側背包，並查扣安非他命毒品與吸食器。

警方對林男住在髒亂的菜市場荒廢店鋪感到詫異，該處環境不佳，沒水、沒電，他稱因為吸毒身無分文，只能隨處棲身過著落魄生活。

警方將他帶回現場模擬行搶過程，林男坦承缺錢吸毒鋌而走險，全案依照搶奪、毒品罪嫌移送台南地檢署偵辦。

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(中時 )