大部分的人天生都有痣，很多人為了美觀，會把臉上的痣點掉，不過從面相學來看，有些痣其實可以帶來好運，若去除掉將會影響運勢。命理網站「生肖運勢天天看」分享，嘴唇附近的痣對性格和運勢都有影響，像是嘴角的痣是招財痣，萬萬不可點掉，女人嘴角長痣不但帶財還帶桃花，長輩緣好，一生能得到寵愛，至於上、下唇有痣也分別代表不同的意義。

▍1.嘴角有痣

長在嘴角的痣，是招財痣，嘴角有痣的人財運都會很好，能聚財，說明此人一生衣食無憂。所以長在嘴角的痣，萬萬不能去除。

如果女人嘴角長痣，會給人一種嫵媚的感覺，容易招桃花，異性緣非常好，在男性中人氣很高。同時，也比較招老人喜歡，如果已婚，在婆家的日子就比較好過。

▍2.上唇有痣

如果一個人上唇的唇瓣有痣，這代表他的食祿運很好，意味著此人經常能夠受到別人的宴請或者款待。

上嘴唇有痣的人，比較重感情，情感細膩，對人也好，總是喜歡為別人著想，所以人緣通常會很好，朋友比較多。

▍3.下唇有痣

長在下唇唇瓣的痣叫做盛名痣，若是長有盛名痣，不分男女，都比較容易享有盛名，聲望會很好，適合從政，或者從事演藝事業。

但必須要注意，在財務方面要小心，下唇有痣的人一般都不善於理財，而且對於他人有求必應，很容易為他人花錢如流水。

▍4.嘴巴下方痣

嘴巴下方的痣，要看是什麼形狀，如果形狀很好，那就預示著此人一生能夠過著清閒舒適的生活，整體運勢非常順利。

如果形狀不好，就說明此人意志力薄弱，很有可能一輩子漂泊無依，居無定所。痣若是位於嘴下正中間，則代表此人容易貪戀酒色，不過這種人的優點是思慮周到，具有決斷能力，不會猶豫不決，優柔寡斷。

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(中時新聞網)