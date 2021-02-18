左鎮化石園區人潮成長1倍。（台南市文化局提供／曹婷婷台南傳真）

台南古蹟表現不俗。（台南市文化局提供／曹婷婷台南傳真）

龍崎光節空山祭。（台南市文化局提供／曹婷婷台南傳真）

7天農曆春節連假剛結束，台南市因應防疫雖忍痛取消多場活動，但各景點都有不俗表現，以月津港燈節來說，活動雖喊卡，但現地有多件作品裝設完成，春節吸引逾萬人到訪。此外，包括山上花園水道博物館在內6個自營景點5天年假總參觀人次達11.2萬，雖較去年少1成，但總營運收入仍有566萬元。

每年春節必遊景點之一的月津港燈節，今年因為疫情喊卡，但月津港水岸光環境都已鋪設，在兼顧疫情、回顧燈節10周年及藝術家辛苦創作等多方考量下，市府跨局處成立「月津港春節開放緊急應變小組」，於公園重要出入口增設防疫宣導、加派人力機動巡視，月津港親水公園內除已完成設置光環境及藝術家不二良作品「釣魚小兔」、有用主張「鏡月－月境」等2件公共藝術外，宣布停辦前已進場施作的「拾光」、「運用幻象－瀑布」、「光電獸」等10件作品，都現地保留於夜間進行燈光測試，春節期間仍吸引超過萬人遊客到訪鹽水走春。

文化局原先預估自營古蹟景點參觀人次及營收恐雙雙受疫情衝擊，但在積極迎賓佈置及19組民俗特技團隊演出助拳下，實際表現與去年相去不遠，包含山上花園水道博物館在內的6個自營景點在5天年假總參觀人次達11.2萬，雖較去年少1成，但總營運收入仍有566萬元、與去年規模相當，疫情陰霾下仍有此成果，相當難能可貴。免費導覽解說及購票限量贈「臺灣府城城門及城垣升格國定古蹟紀念」全彩舊寫真賀年卡，也提高遊客滿意度。

蕭壠、總爺、水交社等三大園區內首度實施飲食管控，販售食物的市集攤位均停止試吃並提供外帶讓民眾回家享用。水交社文化園區今年吸引不少民眾踏青。西竹圍之丘文創園區首度加入文化行春陣容，甫開張的浮生圖像所，被譽為是春節文青私房景點。

免費入館的愛國婦人館大玩「躲貓貓」，3.5米高小貓巴克里座落在屋頂上超吸睛，成為網美、部落客分享和旅遊朝聖的最醒目地標。初四小貓巴克里唱跳迎新春更吸引近百位小朋友一起唱跳。左鎮化石園區針對在園遊客人數採總量管制，500人以上即進行進出管控，遊客數較以往成長1倍。

春節期間葉石濤文學紀念館則藉機向民眾介紹文學花園中與葉老作品有關的花卉，造訪人潮成長達3倍之多。甫開幕的台南市立圖書館新總館過年也不缺席，展出年節主題圖書，帶給讀者饒富年味的心靈饗宴，在人流控管下，吸引超過1.3萬人造訪。

(中時 )