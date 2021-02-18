上市櫃公司今年元月營收繳出史上最佳表現，據統計，共有139家上市櫃公司營收創歷史單月新高，其中，聯電（2303）、長榮（2603）及元大金（2885）等12檔個股，獲得法人自2月來買超逾2,000張，上述3檔個股更獲得法人狂敲3～8萬張以上。

日盛投顧總經理鍾國忠指出，營收創歷史新高，再配合法人偏多操作的個股，是值得留意的標的，尤其電子進入營收淡季，能逆勢繳出好成績相當受關注，例如電子族群營收亮眼族群包括被動元、石英元、IC設計股等，傳產股則有原物料股及、疫情受惠股及戶外運動相關族群，包括自行車及高爾夫球等相關個股。

台新投顧副總黃文清也表示，近來貨櫃海運股營收因缺櫃題材漲價而創高，另外電商、物流股等，則受到農曆年旺季效應帶動，均有亮眼表現；凱基投顧董事長朱晏民看好受到爆風雪及油價上漲的受惠股塑化股及航運股。

據統計，元月營收創歷史新高，且法人2月來偏多操作，買超2,000張以上的12檔個股包舌聯電、長榮、元大金、陽明、晶豪科、大亞、技嘉、長華*、天鈺、聯詠、和潤企業、凱美等。

若再進一步篩選法人2月買超千張以上的個股則有僑威、立隆電、晶技、信邦、富鼎、復盛應用、世芯-KY、宏致、群電、興勤、大聯大等

(工商 )