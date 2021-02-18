日本媒體報導，東京奧運暨帕運大臣橋本聖子有意接任東京奧運暨帕運組織委員會主席，組委會擬於今天下午陸續召開評議員會、理事會，正式決定新主席人選。

83歲的東奧組委會前主席（會長）森喜朗，3日發言涉及歧視女性，引起國內外批評聲浪，森喜朗4日下午公開道歉、撤回發言，12日辭去東奧組委會主席。東奧組委會名譽主席御手洗富士夫等8人組成「（主席）候選人檢討委員會」，16日起開會討論接任人選。

日本每日新聞、產經新聞、朝日新聞等各媒體報導，（主席）候選人檢討委員會邀請56歲的橋本聖子接任組委會主席，橋本也有意願。

由於東奧組委會主席須由理事中選出，目前橋本並非組委會理事，組委會擬於下午召開評議員會（類似全體委員會），選任橋本為理事，之後再召開理事會，選出橋本出任新主席。

另外，因部會首長禁止兼職，橋本若確定出任東奧組委會主席，將辭去東奧大臣職務。

橋本聖子生於1964年，當年也是東京首度舉辦奧運，她曾說自己的名字就是取自奧運聖火的聖字。

橋本出身於北海道勇拂郡早來町（現安平町），曾是競速滑冰運動員、自行車運動員，是少數參加過夏季及冬季奧運的選手，共7度參加奧運。她在1992年阿爾貝維爾（Albertville）冬季奧運女子1500公尺競速滑冰項目勇奪銅牌。

橋本1995年進入政壇，1996年以國會議員身分挑戰亞特蘭大奧運後退出體壇。她歷任外務副大臣（外交部副部長）、自民黨參議院會長，前年9月就任東京奧運暨帕運大臣。

她也擔任過日本奧運委員會（JOC）副會長、2014年索契（Sochi）冬奧、2016年里約奧運的日本國家代表隊團長。（譯者：顧荃/核稿：陳亦偉）1100218

(中央社)