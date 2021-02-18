行政院發言人懸缺已久，行政院長蘇貞昌上午在行政院會正式宣布由政務委員羅秉成兼任發言人，期許羅秉成清楚說明政策，甚至轉化為一句話的「金句」，讓行政團隊會做事也會詮釋。

前行政院發言人丁怡銘去年因萊豬進口衍生的萊牛圖卡風波下台，至今由李孟諺兼任發言人。行政院祕書長李孟諺上午在行政院會後記者會證實，蘇揆已在行政院會中宣布由羅秉成兼任發言人。

李孟諺轉述，蘇揆稱許羅秉成對內政、法務、國防、外交等各項議題都掌握清楚，報告各項專案，條理清晰、無一贅言，期許未來在政策說明時，能把政策轉化為一句話的「金句」，讓行政團隊「會做事也會詮釋」。

過去以來，曾有行政院發言人徐國勇以律師背景擔任行政院發言人，後擔任政務委員的安排，徐國勇被稱做行政院「史上最強發言人」，羅秉成則是先擔任政務委員，再兼任發言人。羅秉成曾擔任法律扶助基金會董事長、台灣冤獄平反協會理事長，並曾擔任律師二十多年。

(中時 )