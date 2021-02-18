台灣第一家登錄創櫃板的金融科技新創-高曼計量（7573），已於本月取得主管機關核發之證券投資顧問事業營業執照（110金管投顧新字第001號），正式成立高曼投顧，目標結合全方位研究與金融科技技術，洞察台灣投資者對資產配置的需求，解決另類投資困難並降低大眾投資者的進入門檻，期能成為台灣另類資產的投資平台。高曼投顧初期將視台灣市場需求引進多元化、具「另類投資」性質的境外基金產品，可望成為台灣第一家以提供量化與另類投資為主的投資顧問公司。

高曼計量創辦人暨董事長林敬倫表示：「高曼計量預計在3-5年內在台上市櫃，以金融科技控股的商業模式作為長期發展的目標，並秉持『以科技為核心打造嶄新金融服務』的企業核心理念，制定縝密的商業模式，並嚴格地遵守法規，積極地向相關主管機關提出訴求及金融科技創新，促使台灣資本市場與國際接軌，期待成為台灣金融科技產業標竿。」

全球局勢動盪伴隨新冠疫情陰霾不減，市場投資者面臨多重變動因素的局勢，「另類投資」（Alternative Investments）異軍突起，由於它並非在公開平台交易，且與傳統資產（股、債及現金等）的關聯性低，因此較不受利率與通膨影響。諸多研究數據均顯示良好的另類投資標的相較於普通金融產品，面對動盪的市場情況，波動度往往更低，具備更好的避險機制與穩定報酬，更加適合中長期投資，因此在歐美各國，以另類投資作為資產配置的投資工具已是市場趨勢，其中亦包括私募基金投資。

根據投信投顧公會研究統計指出，截至前年（2019年）底台灣市場累積僅有400億台幣的私募基金資產，僅佔台灣投顧投信業管理資產總規模的0.5％，同時世界經濟論壇（World Economic Forum）最新《2020年另類投資展望》報告指出，超高淨資產客群的資產分配在力求多元化下，其另類投資比例將達到15%，顯示私募市場成長潛力巨大，但礙於過往金融環境侷限，從事私募發行及受託銷售的金融機構並不多見，導致國外許多優秀的另類投資標的無法進入台灣，造成投資人面臨另類投資標的選擇稀少、另類投資存在著與國外市場資訊不對等的狀況，加上投資門檻高的問題，使有興趣的台灣投資人難以進入另類投資市場。

「高曼投顧」以美國姊妹公司高曼資本所管理的由另類資產組成的基金為藍圖，結合台美菁英在台組成專業量化投資與業務發展團隊，透過相互業務支援，挖掘市場未被滿足的需求，期待為台灣資本市場注入一股活水，開拓台灣另類資產的投資管道。

(時報資訊)