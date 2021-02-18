一零四(3130)旗下104人力銀行公布2月企業徵才情況，2月線上工作機會70.2萬個，創5年同期次高，連續第3個月突破70萬大關；而昨天開工首日增加4000家徵才企業，比去年單日最高2700家成長48％。104人力銀行整合招募服務處資深副總鍾文雄表示，雖2020年受疫情影響，企業徵才一度在2020年4月陷入觀望，當時求職者心態也較往年保守、不敢轉職，但2020年年中，企業徵才開始反彈，景氣走高之勢延續到2021年進而帶動工作機會成長。

2021年2月17日大年初六開工第一天，104人力銀行線上徵才廠商已經近3.5萬家，比去年同期增加16％。2月工作機會數已經來到70.2萬個，創近5年同期次高。半導體、電資通相關產業熱度不減，前五大徵才產業由「電子資訊相關業」14.6萬個工作數為首，其次為住宿/餐飲服務業11.8萬個、一般製造業9.7萬個、批發及零售業9.7萬個、營建業5.5萬個工作機會。

觀察最近5年各產業人力需求，營建業受益於大型基礎建設、房地產續熱的影響，人力需大增，相較於2017年同期增加147％；另外，醫療保健相關業則因去年疫情影響，加之國產疫苗拚今年上市，整體人力需求明顯竄升。而一般服務業、運輸物流等則相反，因邊境管制而開始出現下行趨勢。

在轉職部分，104人力銀行統計，農曆年前1個月，35.1萬人主動應徵，創3年新高，比去年同期增加1.1萬人，增幅3％。

(時報資訊)