趙少康出面反駁NCC。（黃世麒攝）

中廣董事長趙少康獲國民黨增聘為中評委，取得「半張黨主席選戰門票」，結果NCC立即放話此舉恐違黨政軍條款，揚言開罰200萬。趙少康今表示，國民黨有一千個中評委，本質上就只是顧問，NCC卻大動干戈擴張解釋；他說，民進黨一黨獨大，也不能獨霸到這種程度，「說黨政軍要退出媒體，我覺得，黨政軍也應該退出NCC才對。」

表態參選黨主席的趙少康，於農曆年前回復黨籍後，國民黨昨宣布增聘他為中評委，讓他往參選主席之路更加邁進。結果到晚間，NCC發言人翁柏宗對外表示，中評委是國民黨的職位，趙少康若接下聘書，NCC就會介入調查，若違反《廣播電視法》，最高可處中廣200萬元罰鍰，並得按次處罰。

面對NCC動作，趙少康今上午出面回應表示，《廣電法》是非常嚴格的，所以當初宣布選主席時就說，只要選上就會辭去董事長、總經理並移轉股份，一切依法來做；結果今天才獲聘中評委，NCC就說他違法，還要重罰2百萬，這實在讓他很難理解。

趙少康解釋，國民黨的中評委有1千個，1年才開1次會，沒拿薪資，也不用到黨部上班，做的事也都是建議性的顧問工作，當然也沒有實際權力；所以《廣電法施行細則》並未將「顧問」納入黨政軍的的限制。

他進一步說，國民黨許多中評委，都是部會首長、立委卸任後所聘請，難道NCC認為這些人都是黨工？NCC還說國民黨黨章、組織架構有中評委職務，所以要開罰，但難道假設總統府聘他為資政、國策顧問這類「總統府組織章程也有的職務」，NCC也要開罰？法律就是法律，明定怎樣就是怎樣，任何人都不能擴張解釋，NCC也不能擴大解釋中評委是黨務工作人員。

若NCC真的開罰，是否將提行政訴訟？趙少康強調，「當然會，一定會，你處罰我，我就打行政訴訟，而且我認為NCC不會贏的！」

趙少康說，NCC在形式上到底還是獨立機構，再怎樣也應遵守獨立、公正、中立的精神；而他只是當個中評委，不值得NCC如此大動干戈，這對NCC的形象既不好，也不必。

趙少康強調，民進黨一黨獨大，也不能一黨獨霸到這種程度，奉勸NCC公正獨立，不要為政治服務，更不要為政黨服務，「開個玩笑，說黨政軍要退出媒體，我覺得，黨政軍也應該退出NCC才對。」

(中時 )