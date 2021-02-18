美國總統拜登自1月20日就職以來，已與多位美國盟友以及重要國家領導人通話，但在中東地區的主要友邦以色列以及沙烏地阿拉伯，兩國領導人遲遲未接到拜登電話。不過據路透社報導，拜登與以國總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）17日終於通話，但沙國王儲沙爾曼（Mohammed Bin Salman）不僅未與拜登通話，白宮更明言要重新檢視兩國關係，讓美前官員形容「沙國在華府處境，陷入前所未有的糟」。

在外界關注為何拜登仍未與美國在中東地區最重要的盟友以色列通話後，白宮表示兩人很快進行對話，並非有意要冷落尼坦雅胡。而在與拜登對話後，尼坦雅胡在推特上表示，兩人對話內容包括伊朗及以色列，和相關地區的阿拉伯與穆斯林國家剛萌芽的關係議題，近一小時的談話氣氛非常友好和溫暖；拜登在通話後表示，這是一次良好的對話。

不過，據美媒《CNBC》報導，拜登先前曾表示，要對這富裕產油的伊斯蘭寡頭政治國家採取比前總統川普更強硬的立場後，沙烏地阿拉伯至今仍未與拜登通話。白宮發言人莎琪（Jen Psaki）16日更表示，「美方將重新校正兩國關係」，讓拜登政府與沙國實質領袖沙爾曼之間的關係更引外界關注。

至於拜登是否未來可能與沙爾曼通話，莎琪表示這一部分仍要回到對口接觸的原則，而總統拜登的對口是沙爾曼國王（King Salman bin Abdulaziz），並期待在適當時間與他對話，目前並未有時間表。

對此，風險咨詢企業Verisk Maplecroft負責中東與北非問題的首席分析師索特韋特（Torbjorn Soltvedt）表示，美國對王儲沙爾曼冷漠，正是給沙烏地阿拉伯一道警訊，「這看起來否認了王儲的領導地位」；而一名基於職業考量要求匿名的歐巴馬時期官員指出，「沙國在華府的地位從來沒這麼糟過，他們的犯案證據才剛被川普政府內的白宮掩飾好了」。

(中時新聞網)