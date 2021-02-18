野村證券科技產業分析師李佳伶指出，同欣電（6271）掌握CMOS影像感測元件（CIS）市占提升、車用市場復甦兩大營運利多，短中長線營運動能充足，獲利可望持續高速增長，初次納入研究範圍，給予「買進」投資評等，推測未來12個月合理股價260元。

李佳伶指出，同欣電在CIS封測與車用CIS封裝上，均位居全球領導地位，放眼後市，一方面受惠於在關鍵客戶韋爾半導體智慧機CIS市占提高與像素升級，其次，同欣電來自車用相關事業占總營收比重約四成，包括：CIS封裝（占比22％）、MEMS壓力感測元件、LED頭燈陶瓷基板等，在車市復甦的環境中，車用CIS與零組件成長可期。長線來看，運用在衛星與光通訊的射頻（RF）產品，也有龐大成長潛力。

根據外資估算，同欣電2020年已順利步出谷底，每股純益從2019年的4.15元，大增九成至7.89元，2021、2022年成長動能依舊強勁，每股純益增加至11.29與12.98元，穩居獲利一股本地位。

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