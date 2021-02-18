資深媒體人黃光芹爆料前台北市文化基金會副執行長張益贍和民眾黨黨團特助蔡宜芳上摩鐵，又扯出消息來源是柯文哲心腹蔡壁如，被蔡控告妨害名譽，台北地檢署偵查後，認定黃光芹有盡查證義務，罪嫌不足，18日給予不起訴處分。

資深媒體人黃光芹2020年3月在政論性節目《新聞面對面》爆料，前台北市文化基金會副執行長張益贍和民眾黨黨團特助蔡宜芳上摩鐵，事後張益贍被開除黨籍、蔡宜芳則停權一年；接著又提到張益贍和蔡宜芳上摩鐵被拍到都是蔡壁如爆料，她表示有記者朋友直指消息來源就是蔡壁如，她敢這樣講出來，就是對方親口告知她的友人；黃光芹也說，近期柯文哲的一些幕僚就頻頻反應蔡壁如愛內鬥，而摩鐵事件主要就是要鬥垮張益贍。

蔡壁如否認黃的爆料，除了要求黃登報道歉，還向北檢提告妨害名譽。

黃光芹在北檢偵查時辯稱，報導不倫戀的媒體是與涂姓友人聚餐時主動提到不倫戀消息來源就是蔡璧如。檢方傳喚涂姓人士，也證稱媒體高層跟他提過，就是蔡璧如跟記者說的。

北檢認定，黃光芹信任涂姓友人的消息，對不倫戀評論並非全然無據，也未有主觀誹謗名譽犯意，依罪嫌不足，給予不起訴處分。

(中時 )