大葉大學工學院院長李清華(左)恭喜莉娜(右)成為新科博士，莉娜也感謝教授，給她相當大的發揮空間。（大葉大學提供／吳建輝彰化傳真）

來自蒙古的女孩莉娜，因為家鄉很多企業有汙水處理問題，一頭栽進環境工程領域，2016年隻身到台，攻讀大葉大學環境工程研究所，花了4年半的時間，取得環工系博士學業，還曾拿下3次韓國世界創新發明大賽金牌獎肯定，因為疫情莉娜暫時待在台灣，她表示，希望能盡早回到家鄉，用自己研究，改變家鄉汙水問題。

今年已經32歲的莉娜，花了4年半的時間取得博士學位，先以1年半時間取得環工系碩士學位，在用3年時間完成博士學位，以論文「合成與評估可用於微生物燃料電池的強化型殼聚醣類質子交換膜」，完成博士論文，是大葉大學首位蒙古籍女博士，

莉娜表示，在家鄉大學念的是化學，進入職場後，發現許多企業汙水汙染、處理問題嚴重，大約工作5年後，申請到台灣就讀，在李清華教授的指導下，研究微生物燃料電池，以環保及多功能的角度出發，成功從廢螃蟹殼及海藻中提煉出可以製作質子交換模的物質，讓處裡廢水的過程，也能發電，完成「殼聚醣-藻酸鹽質子交換膜在微生物燃料電池中產製生物能源之研究」

莉娜說，博士論文在原本質子交換模研究的基礎上，在加入不同的成分，讓導電性、發電效率更加，感謝大葉大學，提供很充分的資源，也要感謝教授，給她相當大的發揮空間，最重要的是台灣人很友善，才會完成碩士後，決定繼續攻讀博士。

指導教授、大葉大學工學院院長李清華指出，蒙古環保、汙水處理等相對落後，廢水發電主要關鍵就是質子交換膜，但一般市售價格昂貴，且化學製品並不環保，莉娜利用廢螃蟹殼和海藻製作，在效率不變的情況下，成本更低，對環境更友善，都算是很大的一個突破。

(中時 )